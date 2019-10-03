شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يوافق على منحة بشأن محطة صرف صحي أبو رواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 260 لسنة 2019 بالموافقة علي خطاب اتفاق الصندوق الائتماني للتعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي بسأن تقديم منحة لمصر بمبلغ لا يتجاوز 600 ألف دولار أمريكى من أجل دراسة الجدوي وإعداد مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحي أبو رواش الخضراء والموقع بتاريخ 25-3-2019. نشر القرار في الجريدة الرسمية. Advertisements

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