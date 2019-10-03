شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: 5 آلاف مواطن سددوا مقدمات حجز وحدات جنه وسكن مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الإسكان، ان تسجيل البيانات ودفع المقدمات لحجز 3336 وحدة سكنية بمشروع "JANNA" بمدن (6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة)، و2240 وحدة بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، بمدن (6 أكتوبر – العبور – بدر – القاهرة الجديدة – المنيا الجديدة – المنصورة الجديدة – غرب قنا)، مستمر حتى الساعة 11:59 مساء اليوم الخميس 3/10/2019.

وأوضحت الوزارة، أنه حتى أمس الأول الثلاثاء، سجل 3129 مواطناً البيانات لحجز الوحدات السكنية بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بينما قام 2425 مواطناً بتسجيل البيانات لحجز الوحدات السكنية بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط.

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وأشارت وزارة الإسكان إلى أن تسجيل البيانات والحجز يتم من خلال الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)، ويتم التخصيص بأسبقية الحجز الإلكترونى (on line)، مضيفة أن حجز الوحدات السكنية بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، يبدأ من الساعة 10 صباح يوم الأحد 13/10/2019، وحتى الساعة 11:59 منتصف ليل الإثنين 14/10/2019، بينما يبدأ حجز الوحدات السكنية بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، من الساعة 10 صباح يوم الثلاثاء 15/10/2019، وحتى الساعة 11:59 منتصف ليل الأربعاء 16/10/2019.