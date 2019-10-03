شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة توفر 5757 فرصة عمل بالقطاع الخاص حتى نهاية أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة القوى العاملة عن توفير 5757 فرصة عمل للشباب المصرى ذكور وإناث، ومنهم ذوى الاحتياجات الخاصة بالقطاع الخاص، من خلال النشرة الدورية التى تصدرها الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل، لمختلف المؤهلات، وذلك بعدد من المحافظات، من أول أكتوبر الجارى.

وأشارت وزارة القوى العاملة إلى أن الوزارة تحرص من خلال الإدارة المختصة بعرض كل الفرص المتوفرة بالقطاع الخاص بصفة دورية، حتى يتسنى للشباب الاطلاع على ما يناسبهم ودخول سوق العمل، مؤكدة أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، لخفض نسب البطالة والنهوض بالاقتصاد القومى.

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وقالت إن الوظائف المعلنة هذا الشهر تشمل فرص: مدير تسويق ، أخصائي تسويق ، أفراد أمن ، عمال نظافة ،فنى إنتاج، سائقين ، مندوبى مبيعات ، عمال بوفيه، مشرفي أمن، فنى ومشرف تبريد وتكييف، كاشير، موظفى استقبال، عمال خياطة ومكواة ، وعمال جودة، مهندس إنتاج، كيميائى.

كما تشمل الفرص: عمال تعبئة ، كبسون وتشطيب، مدير مطعم ، ويتر ، مشرف صالة ، طباخ ومساعد طباخ ، صيدلى ، وأخصائي تجميل، مندوبي توصيل وموظفى خدمة عملاء، محاسب ، أخصائى IT ، فنيين لحام ، دوكو، كهرباء، خراطة ، برادة ، تشطيبات اتوبيسات.

وتشمل الفرص مزايا التأمين الاجتماعى، وبدلات وحوافز، ومزايا أخرى.