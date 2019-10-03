شكرا لقرائتكم خبر عن العصار يستقبل سفير المجر لتفعيل التعاون المشترك مع الشركات المجرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى،Péter Kveck بيتر كيفك سفير دولة المجر بالقاهرة، لتفعيل سبل تعزيز التعاون المشترك مع الشركات المجرية فى عدد من المجالات، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

يأتى هذا اللقاء تفعيلاً لما تمت مناقشته خلال اللقاء مع Balazs Hendrich رئيس الهيئة المجرية لدعم الصادرات بحضور سفير دولة المجر وممثلى (21) شركة مجرية خلال الشهر الماضى، والذى أثمر عن تلاقى رغبة الطرفين فى التعاون المشترك فى العديد من المجالات مثل التعاون في مجال إنتاج الصلب، تصنيع معدات الميكنة الزراعية، إقامة محطات معالجة مياه الصرف الصحي، تنفيذ وحدات تنقية مياه الشرب الصغيرة ومكوناتها، وحدات توليد الكهرباء الصغيرة، المعدات الطبية، أنظمة التأمين والأمن السيبراني،تصنيع طنابير عجل عربات النقل ،وغيرها من المجالات.

وأوضح السفير أنه تم التأكيد خلال منتدى الأعمال المصرى المجرى على ضرورة تعزيز العلاقات الإستثمارية بين البلدين تمهيداً لبدء مشروعات مشتركة وضخ استثمارات جديدة في كلا البلدين ، وأشار إلى أنه يسعى إلى دعم الشركات المجرية للتعاون مع شركات الإنتاج الحربي لما لها من دور حيوى وفعال فى تعميق وتوطين الصناعة وبإعتبارها إحدى الكيانات الصناعية الهامة فى الدولة والتى تقوم بالتعاون وعقد الشراكات مع مختلف الدول الأجنبية والعربية ولها تعاون ناجح مع الشركات المجرية وأعرب عن رغبة بعض الشركات المجرية فى التعاون مع شركات الإنتاج الحربي لتوطين صناعة أنظمة التحكم فى المرور بالمدن وكذلك أنظمة تأمين الحدود والأمن السيبرانى.

وتم التأكيد على دعوة الشركات المجرية للحضور لمصر لإجراء تقديم عن إمكانياتها والإطلاع على الإمكانيات المتوفره بشركات الإنتاج لحربى، حيث تسعى وزارة الإنتاج الحربي للتعاون مع شركات مجرية جديدة من خلال دراسة ومناقشة أوجه التعاون المشتركة وتحديد سبل التعاون التى يمكن البدء بها بين الطرفين وبما يساهم فى تنفيذ المشروعات القومية التى تخدم الاقتصاديين المصرى والمجرى على حد سواء.