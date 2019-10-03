وجدها عمال الحفر بالصدفة.. جهود أمنية لكشف لغز العثور على جثة طفلة بالخليفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

تُكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة طفلة داخل حفرة في الخليفة.

كان قد تلقى رجال مباحث قسم شرطة الخليفة، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة طفلة بمنطقة الخارطة القديمة، في الخليفة، وانتقلت أجهزة الأمن على الفور لمكان الواقعة وعثرت على جثة طفلة، 4 سنوات، مرتدية ملابسها، وبها إصابات عدة.

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ودلت تحريات رجال الأمن، أن أثناء قيام توصيل العمال كابلات عثروا على جثة الطفلة.

وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وفحص كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث، ومناقشة شهود العيان.

وبالعرض على اللواء محمد منصور مدير الأمن، أمر بتحرير المحضر اللازم.