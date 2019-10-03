"ينتهي اليوم".. الإسكان تصدر بيانًا بشأن حجز شقق "جنة" و"سكن مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبد الناصر:

​صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن تسجيل البيانات وسداد المقدمات لحجز 3336 وحدة سكنية بمشروع "JANNA" بمدن (6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة)، و2240 وحدة بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، بمدن (6 أكتوبر – العبور – بدر – القاهرة الجديدة – المنيا الجديدة – المنصورة الجديدة – غرب قنا)، مستمر حتى الساعة 11:59 مساء اليوم الخميس 3/10/2019.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، في بيان، عبر الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء اليوم الخميس، أنه حتى أمس الأول الثلاثاء، سجل 3129 مواطنًا البيانات لحجز الوحدات السكنية بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بينما و2425 مواطنًا لحجز الوحدات السكنية بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط.

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وأشار وزير الإسكان إلى أن تسجيل البيانات والحجز من خلال الموقع الإلكتروني.. اضغط هنا

(www.hdb-reservation.com).

وأوضح الوزير أن التخصيص بأسبقية الحجز الإلكتروني (on line)، مضيفًا أن حجز الوحدات السكنية بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، يبدأ من الساعة 10 صباح يوم الأحد 13/10/2019، وحتى الساعة 11:59 منتصف ليل الإثنين 14/10/2019، بينما يبدأ حجز الوحدات السكنية بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، من الساعة 10 صباح يوم الثلاثاء 15/10/2019، وحتى الساعة 11:59 منتصف ليل الأربعاء 16/10/2019.