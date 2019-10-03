مصر | "مرور" الجيزة: حجز مركبات "توك توك" غير مرخصة في حملات خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مرور" الجيزة: حجز مركبات "توك توك" غير مرخصة في حملات خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية، لمديرية أمن الجيزة، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، وإزالة المواقف العشوائية، بنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية، لتحقيق السيولة المرورية بشوارع وميا دين ومحاور محافظة الجيزة.

وأسفرت جهود تلك الحملة التي أشرف عليها اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تحرير مخالفات انتظار خاطئ، مخالفات متنوعة، ضبط (2) سيارة بدون لوحات معدنية، (3) دراجه بدون لوحات معدنية، ضبط (135) تجاوز السرعة المقررة بالرادار، (37 ) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (23) الصلاحية الفنية للسيارة، (2058) نـمــوذج 125، (43) عدم استخدام حزام الأمان، (29) زجاج فاميه، (8) حجز توك توك، (91) التصالح الفوري، (19) ملصقات ومتعلقات، (26) دخان كثيف، (32) حملة السرفيس، وبلع الإجمالي 448 مخالفة مرورية.

ومن ناحية أخرى كانت قد شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملات مرورية بشوارع وميادين ومحاور محافظة الجيزة، وأسفرت جهود تلك الحملات عن تحرير (1842) مخالفة انتظار خاطئ، (585) متنوع، وضبط سيارة بدون لوحات معدنية، (14) دراجه بدون لوحات معدنية، ضبط (65) تجاوز السرعة المقررة بالرادار، (38) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (24) الصلاحية الفنية للسيارة، (2058) نـمــوذج 125، (45) عدم استخدام حزام الأمان، (27) زجاج فاميه، (15) حجز توك توك، (81) التصالح الفوري، (25) ملصقات ومتعلقات، (20) دخان كثيف، مخالفات حملة السرفيس، وبلغ الإجمالي 354 مخالفة مرورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.