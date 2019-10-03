شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى سعاد كفافى تطلق قافلة طبية إلى الوادى الجديد لعلاج غير القادرين مجاناً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامنا مع احتفالات محافظة الوادى الجديد بعيدها القومى تنطلق غداً الجمعة قافلة مستشفى سعاد كفافى الطبية إلى مدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، وذلك تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجياً وبالتنسيق مع اللواء أركان حرب محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد.

وصرحت الدكتورة فوزية أبو الفتوح عميد كلية الطب البشرى ورئيس مجلس إدارة المستشفى أن هذه القافلة تأتى أيضاً فى إطار احتفالات مصر بانتصارات أكتوبر المجيدة، وتستمر 4 أيام، ومن المقرر أن تقدم خدماتها لأبناء مدينة الداخلة والقرى المحيطة بها .

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وأشارت الى أن هذه القافلة سوف تغطى كل التخصصات الطبية من حيث القيام بإجراء الكشف الطبى والفخص الشامل على المرضى وعمل كل الأشعة والتحاليل المطلوبة لهذه الحالات، حتى يتمكن أطباء القافلة من إجراء التشخيص بشكل دقيق، وبالتالى يتم تقديم العلاج للمرضى بالمجان، وأوضحت أنه لن يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث سيتم التعامل مع الحالات الحرجة، خاصة التى تستلزم تدخل جراحى أو فحوصات دقيقة بشكل مختلف وذلك بالقيام بتحويلها إلى مستشفى سعاد كفافى الجامعى بمدينة 6 أكتوبر من أجل استكمال مراحل العلاج.

أما الدكتور محمد صفوت مدير عام مستشفى سعاد كفافى الجامعى فقد صرح بأن هذه القافلة يتم إطلاقها أيضاً تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الأمناء، وذلك فى إطار التزام وطنى وإنسانى ومجتمعى تنتهجه جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ممثلة فى مستشفى سعاد كفافى الجامعى، بهدف تقديم خدماتها الطبية إلى المرضى فى مختلف المحافظات، وهو التزام أخلاقى للجامعة ومستشفاها يجعلها دائماً قريبة من الفئات الأكثر احتياجاً مهما بعدت المسافة ومهما بلغت التكلفة المادية.

جدير بالذكر أن هذه القافلة تمثل حلقة من سلسلة ممتدة من القوافل الطبية للمستشفى الميدانى، التى زارت من قبل العديد من محافظات مصر، وتمكنت بالفعل من تقديم حزمة من الخدمات طبية، والتى صاحبها العديد من الحملات التثقيفية والتوعوية المتميزة للمواطنين، وهو ما كان له عظيم الأثر فى التخفيف عن شريحة كبيرة من المرضى بتقديم خدمات طبية مجانية وعلى أعلى مستوى من الجودة .