شكرا لقرائتكم خبر عن كثافات مرورية بسبب حادث تصادم سيارتين أعلى طريق السويس الصحراوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كثافات مرورية، أعلى طريق السويس الصحراوى بسبب حادث تصادم، ما أدى إلى توقف حركة المرور للقادم من السويس تجاه القاهرة، وانتقلت أوناش المرور والخدمات للعمل على تنظيم حركة السيارات .
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق السويس الصحراوى بظهور كثافات مرورية، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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