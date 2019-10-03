شكرا لقرائتكم خبر عن كثافات مرورية بسبب حادث تصادم سيارتين أعلى طريق السويس الصحراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كثافات مرورية، أعلى طريق السويس الصحراوى بسبب حادث تصادم، ما أدى إلى توقف حركة المرور للقادم من السويس تجاه القاهرة، وانتقلت أوناش المرور والخدمات للعمل على تنظيم حركة السيارات .

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق السويس الصحراوى بظهور كثافات مرورية، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.