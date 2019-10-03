شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 235 كيلوجرام فسيخ فاسد وطن فراخ مذبوحة بطريقة غير قانونية بكفرالشيخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة تموين بلطيم بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري والصحة وتحت إشراف كامل شعلان مدير الإدارة حملة تموينية حملة تموينية أسفرت عن تحرير محضر 510 جنح البرلس ضد «م.ر» بعد ضبط كمية فسيخ فاسدة تزن 120 كجم، ومحضر 511 جنح البرلس ضد «ع.أ» لضبط كميه فسيخ فاسدة تزن 75 كجم.

وأوضح عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ إن الحملة تأتي في إطار متابعة محلات الأسماك والفسيخ.

وحررت الحملة محضر 509 جنح البرلس ضد «ف.ع» حلقة بيع أسماك لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر 508 جنح البرلس ضد «أ.م» محل بيع فسيخ لعدم الإعلان عن الأسعار.

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كما تم تشكيل حملة تموينية بإدارة تموين بيلا تحت إشراف عبدالفتاح سالم مدير الإدارة وقد أسفرت عن تحرير المحضر رقم 294/2019 جنح أمن دولة طوارئ ضد «ح.م» صاحب محل فسيح أسماك مملحه ببندر بيلا لمخالفته القوانين والقرارات الوزاريه لحيازته عدد برميل فسيخ زنة 40 كجم فسيخ منتهي الصلاحية، وغير صالح للاستهلاك الآدمى، وتم ضبط الكميه والتحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة المختصة.

كما تحرر المحضر رقم 295/2019 جنح امن دوله طوارئ ضد «هـ. م» صاحب مجز دواجن مذبوحه ببيلا لمخالفته القوانين والقرارات الوزاريه لقيامه بإنشاء مجزر غير مرخص واستخدامه علامة تجارية ملك للغير وغير مسجلة، وعليه تم ضبط عدد 1000كجم دواجن مذبوحة وتم ضبط الكميه والتحفظ عليها لحين صدور قرار النيابه المختصة في شأنها.

كما تم تحرير تقرير نقض وزن 20 جراما ضد «ن.أ» صاحب مخبز بلدي لانتاجه خبر ناقص الوزن، وتقرير نقص وزن 15جراما ضد «م.أ» صاحب مخبز بلدي لإنتاجه خبر ناقص الوزن.

وتقرير نقص وزن 15 جراما ضد «أ.أ» صاحب مخبز بلدي لإنتاجه خبر ناقص الوزن، وتقرير نقض وزن 15جراما ضد «هـ.م» صاحب مخبز بلدي لإنتاجه خبر ناقص الوزن.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه مع المخالفين.

ضبط 235 كجم فسيخ فاسد وطن فراخ مذبوحة بطريقة غير قانونية بكفرالشيخ

ضبط 235 كجم فسيخ فاسد وطن فراخ مذبوحة بطريقة غير قانونية بكفرالشيخ

ضبط 235 كجم فسيخ فاسد وطن فراخ مذبوحة بطريقة غير قانونية بكفرالشيخ

ضبط 235 كجم فسيخ فاسد وطن فراخ مذبوحة بطريقة غير قانونية بكفرالشيخ

ضبط 235 كجم فسيخ فاسد وطن فراخ مذبوحة بطريقة غير قانونية بكفرالشيخ

ضبط 235 كجم فسيخ فاسد وطن فراخ مذبوحة بطريقة غير قانونية بكفرالشيخ

ضبط 235 كجم فسيخ فاسد وطن فراخ مذبوحة بطريقة غير قانونية بكفرالشيخ