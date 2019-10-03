شكرا لقرائتكم خبر عن قطار المحاكمات.. نظر محاكمة 15 متهما بأحداث شغب محيط السفارة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظر محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى اليوم الخميس، إعادة محاكمة 15 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية"ّ.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامح سعيد وأمانة سر محمود متولى.

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جدير بالذكر أن محكمة الجنايات قد قضت فى 2 فبراير 2017، بمعاقبة متهمين اثنين بالإعدام شنقاً، ومتهم "حدث" بالسجن لمدة 10 سنوات، وعاقبت 14 متهماً حضورياً بالسجن المؤبد، كما عاقبت 6 متهمين آخرين غيابيا بالسجن المؤبد، وقبلت محكمة النقض طعن المتهمين الذين يعاد محاكمتهم.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، منها التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.