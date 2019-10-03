شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء محطة كهرباء جديدة تعمل بتكنولوجيا الضخ والتخرين.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكنولوجيا ضخ و تخزين الكهرباء أصبحت تتردد بشكل كبير خلال الفترة السابقة، خاصة مع عزم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة إنشاء محطة جديدة تعمل بتكنولوجيا الضخ و التخزين. ”الخليج 365” يقدم لقرائه التفاصيل الخاصه تكنولوجيا ضخ و تخزين الكهرباء:

1- تعتبر مشروعات الضخ والتخزين من أهم المشروعات لتعظيم الاستفادة من محطات الطاقة المتجددة. 2- يتم تخزين الطاقة المولدة من محطات الطاقة المتجددة للاستفادة منها عند الحاجة إليها فى أوقات الذروة. Advertisements 3- تصل قدرة محطة ضخ و تخزين الكهرباء التى سيتم إنشائها فى مصر إلى 2400 ميجا وات بإجمالى. 4- تبلغ التكلفة الاستثمارية لإنشاء المحطة 2 مليار 700 مليون. 5- تعد محطة الضخ و التخزين الأكبر من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وذلك لتوليد الكهرباء من المحطات المائية. 6- تأتى محطات الضخ و التخزين فى المرتبة الخامسة عالميا. 7-وقعت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة مع إحدى الشركات الصينية العقود الأولية لبدء إنشاء أول محطة للضخ و التخزين خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين.

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