شكرا لقرائتكم خبر عن عميد آداب القاهرة: قبول 1200 طالب جدد ببرامج الساعات المعتمدة بالكلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد الشربينى، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، إنه تم قبول 1200 طالب جدد ببرامج الساعات المعتمدة بالكلية، موضحا أن هذه البرامج معنية فى معظمها بالترجمة التخصصية باللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والصينية وكذلك اللغة اليابانية، مشيرا إلى أن هناك 800 طالب قدامى فى هذه البرامج الخاصة، معلنا أن إجمالى عدد الطلاب بهذه البرامج بلغ 2000 طالب.

وأضاف الشربينى لـ"الخليج 365"، أن برنامج اللغة الصينية لإدارة الأعمال وهو برنامج معنى بتمكين الطلاب من مهارات استخدام اللغة الصينية فى إدارة الأعمال، ولدينا برنامج آخر للمساحة ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد وهو برنامج غير مناظر أيضا لأى برنامج فى الكلية.

هؤلاء الطلاب يدرسون بنظام الساعات المعتمدة هناك مقررات إجبارية وأخرى اختيارية وبرامج الترجمة التخصصية متعددة اللغات بمعنى أن الطالب يتخصص فى لغة ويدرس لغات أخرى أجنبية متعددة، مشيرا إلى أن الجامعة تولى اهتماما خاصا بهؤلاء الطلاب.