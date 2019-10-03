شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الروم الأرثوذكس يترأس اجتماعات المجمع المقدس.. الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرأس البابا ثيودروس الثانى المجمع المقدس الذي سيعقد في المقر البطريركى بالإسكندرية في الفترة من 7 أكتوبر إلى 10 أكتوبر الجاري.
كما يترأس البابا ثيودروس القداس الإلهي في دير القديس سابا بالإسكندرية بمناسبة مرور 15 عامًا على ترأسه العرش البطريركي السكندرى، وهو نفس المكان الذي تمت فيه مراسم تجليسه بابا وبطريركًا عندما كان متروبوليتًا على زمبابوي، وذلك يوم الأربعاء الموافق 10 أكتوبر.
يبلغ عدد الروم الأرثوذكس فى العالم 250 مليون تقريباً، بالنسبة لكلمة أرثوذكس فهى تشير إلى الإيمان المستقيم أو الحق،
وأٌطلقت "رومان" أو "روم" غالباً على رعايا الكنائس القديمة الخمس (روما، القسطنطينية، انطاكيا، الإسكندرية، أورشليم) لأن هذه المدن كانت المراكز الكبرى الإدراية والروحية للأمبراطورية الرومانية وهى لا تعنى بالضرورة أن أبناء هذه الكنائس هم رومان أو يونان بل تدل على أنهم، بالرغم من انتمائهم إلى قوميات مختلفة، قد تبعوا إيمان الكنيسة الجامعة التى كانت حينها ضمن إطار الأمبراطورية الرومانية. وقد ازدادت الحاجة إلى استعمال هذه الصفة (رومان، روم) بعد استقلال الكنائس الشرقية القديمة والتى أخذت إلى حدّ ما طابعاً قومياً كالكنائس الأشورية، السريانية، القبطية، الأرمنية، الحبشية وغيرها".
وكل من لم ينتسب إلى هذه الكنائس وبقى على إيمانه بكنيسة الأمبراطورية الرومانية التى عقدت بمبادرة أباطرتها وعلى نفقتهم، سُمّى "رومانياً" أو "رومياً" تميزاً له عن أبناء الكنائس المذكورة.
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