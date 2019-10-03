"سامية" في دعوى خلع: "بخيل.. مستخسر يغير الأنبوبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقامت "سامية. م" دعوى قضائية ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس؛ طالبت فيها بخلعه لما وقع عليها من ضرر، مبررة طلبها: "جوزي بخيل ومستخسر يغير أنبوبة البوتاجاز ".

قالت الزوجة في دعواها رقم لسنة 2019، أمام المحكمة: "تزوجت من سنة ونصف، من سائق تقليديًا عن طريق أحد المقربين إلى العائلة، وبعد التعرف عليه وافقت على الخطبة التي لم تتجاوز أسبوعًا، وانتقلنا بعدها إلى عش الزوجية، ورزقنا الله بطفلة جعلتني أتغاضى عن بخل زوجي".

وأضافت "سامية": "علمت أنه بخيل من ثاني أيام الزواج، وعندما اعترضت وشرحت الوضع على شقيقي الأكبر وقف ضدي وطالبني بالتعود على شخصيته"، مبررًا ذلك: "افرضى مفيش في جيبه فلوس.. هتسبيه".

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وتابعت السيدة العشرينية: "زوجي كل شهر بيديني فلوس قليلة لتلبية احتياجات ابننا، ولما بتخلص بروح لأخويا عشان يصرف على طفلي باقي الشهر".

وواصلت أنها طلبت من زوجها تغيير الأنبوبة "أسطوانة البوتاجاز"، لتجهيز طعام للطفل، إلا أنه رفض لعدم رغبته في إنفاق أي أموال، وتشاجر معها، فاضطرت للذهاب إلى أسرتها في منتصف الليل، ومن بعدها شعرت باستحالة المعيشة معه، فطلبت من زوجها الطلاق.

صمم الزوج على عد الطلاق، فلجأت لتقديم دعوى خلع أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، ولا تزال منظورة حتى الآن.