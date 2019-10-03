نظر تجديد حبس النائب صلاح عيسى في قضية رشوة المقابر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، أمر تجديد حبس النائب السابق صلاح عيسى، عن دائرة الرمل، وثلاثة آخرين، احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "رشوة المقابر".

يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، أمرت في 11 يوليو الماضي بحبس المتهمين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "رشوة المقابر".

وكشفت التحريات، في القضية 520 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، أن عيسى، قام باستغلال نفوذه، كعضو في مجلس النواب، والمجلس التنفيذي بالإسكندرية، لإنهاء تراخيص جبانات (مقابر) لمتهمين آخرين، مقابل رشوة مليوني جنيه.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن "عيسى" استعمل نفوذه في تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات (مقابر) على قطعة أرض مملوكة لـ"ر. م" و"ل. ف"، نظير مليون جنيه تم زيادتهم إلى مليونى جنيه على سبيل الرشوة.