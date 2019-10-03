"نتيجة الشكوى على موبايلك".. 10 معلومات عن منظومة الرصد الإلكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: أطلقت وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية منظومة إلكترونية لرصد المخلفات، تستهدف 7 محافظات (القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - قنا - أسيوط - الغربية - كفرالشيخ). وتطبق المنظومة في 6 أحياء بالقاهرة بالمرحلة الأولى (المعادي - طره - مصر الجديدة - شبرا - روض الفرج - عابدين). Advertisements تعتمد المنظومة على تطبيقين أحدهما خاص بالحكومية والآخر بالمواطنين والمجتمع المدني، يتعلق النظام الأول بالحكومة ومقدمي الخدمة وجاري التدريب على استخدام التطبيق. وينشر الخليج 365 كل ما يخص المنظومة الجديدة في الفيديو جراف التالي:

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