شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الحملة القومية لحماية الطلاب من العنف × 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الحملة القومية لحماية الأطفال والطلاب من العنف فى المدارس والتنمر، الخليج 365 يقدم فى 10 معلومات أبرز ضوابط الحملة.

1- تهدف الحملة إلى زيادة وعى الوالدين ومقدمي الرعاية بالتربية الإيجابية.

2- التصدى لاستخدام الشائع للعنف والعقاب البدني واللفظي كأداة تأديبية للأطفال مع التركيز على مرحلة المراهقة.

3- توعية أولياء الأمور والمعلمين ليكونوا أكثر وعيًا وإيجابية في توجيه الطلاب المراهقين من خلال احتوائهم.

4- تجعل الطالب يثق فى قدرته وطريقة تعلمه حتى لا يكون أداه للإجابات النموذجية بغض النظر عن قدراتهم الفردية واهتماماتهم.

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5- تؤدى إلى تعزيز مفردات القيم الأخلاقية لدى أولياء الأمور في التعامل مع الأبناء وترسيخًا لاحترام الإنسان والحفاظ على آدميته.

6- كشفت الحملة أن الأسرة هى الأكثر استخدامًا للعنف يليهم الأقران ثم المعلمون.

شملت الحملة ثلاث مراحل - الأولى من الحملة ركزت على التربية الإيجابية للأطفال، والثانية تناولت العنف بين الأقران، ثم التربية الإيجابية للمراهقين.