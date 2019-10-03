كل ما تريد معرفته عن محور عدلى منصور لربط شرق وغرب النيل بالصعيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد هيئة الطرق والكبارى لافتتاح خلال أيام، لافتتاح محور عدلى منصور لربط شرق وغرب النيل بالصعيد ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية فى الصعيد. ويقدم ”الخليج 365” كل ما تريد معرفته عن هذا المحور فى شكل سؤال وجواب خلال التقرير التالى: ما الجهة التى نفذت المحور الجديد؟ ـ أشرفت على تنفيذه الهيئة الهندسية لصالح هيئة الطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل. متى بدأت أعمال تنفيذه وكم استغرقت فترة التنفيذ؟ ـ أعمال تنفيذه بدأت بداية 2017 واستغرقت نحو عامين. كم طول المحور الجديد؟ Advertisements ـ يبلغ طول المحور الجديد 4.5 كم. المحاور التى يربط معها المحور الجيد؟ ـ المحور يربط طريق الكريمات الصحراوى الشرقى بطريق القاهرة ـ أسوان الزراعي الغربى وطريق بنى سويف ـ الفيوم. ما أهمية المحور الجديد؟ ـ المحور سيساهم في تخفيف الضغط على كوبري بني سويف الحالي على النيل، وسيسهل حركة مرور الشاحنات بين ضفتى نهر النيل بمدينة بنى سويف ، وسيكون بمثابة محور تنمية سيربط شرق وغرب مدينة بنى سويف. تكلفة تنفيذ المحور الجديد؟ ـ تكلفة المشروع وصلت إلى 1.2 مليار جنيه، وانتهى تنفيذه تماما وأصبح جاهز للافتتاح.

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