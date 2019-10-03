شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجب على الزوجة العاملة المشاركة فى نفقات الأسرة ؟.. الأزهر يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يجب على الزوجة العاملة المشاركة فى نفقات الأسرة ؟، سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:

لا يجب على الزوجة شرعًا المشاركة فى النفقات الواجبة على الزوج ابتداء، ولا يجوز إلزامها بذلك، ولكن تطوع الزوجة بالمشاركة في نفقات الأسرة أمر مندوب إليه شرعًا؛ لما يترتب عليه من تحقيق معنى التعاون والتآزر والتآلف بين الزوجين.

ويجوز أن يتم تفاهم الزوجين واتفاقهما الرضائى على مصير الراتب أو الأجر الذي تكسبه الزوجة، ولكن ينبغي التنبيه على أنه إذا ترتب على خروج الزوجة للعمل نفقات إضافية تخصها، فإنها تتحمل تلك النفقات.