شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تصدير 2264 طن تقاوى محاصيل حقلية لـ 5 دول خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة، عن أن لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية، وافقت على تصدير2264 طن تقاوى من المحاصيل الحقلية وتقاوى البرسيم وتقاوى بطاطس، خلال الأسبوع الماضى.

وأكد تقرير لجنة التقاوى، تصدير 50 طن من تقاوى البطاطس لسلطنة عمان و2 طن من تقاوى المحاصيل الحقلية من أصناف "ذرة ، وبصل جيزة ، وقمح سخا لدولة مالى، بالإضافة لتصدير 160 طن تقاوى برسيم مصري لباكستان ، و132 طن تقاوى برسيم للهند و20 طن تقاوى برسيم إلى السعودية، موضحا: أنه خلال الاجتماع الأخير للجنة التقاوى وافقت أيضا على تصدير 1774 طن تقاوى برسيم الى باكستان .

وتابع تقريرالحاصلات الزراعية، أن جميع التقاوى وشتلات الفاكهة المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، وجميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج.