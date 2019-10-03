شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. بدء اختبارات التصفية النهائية لمسابقة إيفاد رمضان المقبل للأئمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 1. احمد محمد عبد العظيم حسن بنى سويف 2. عبدالهادي محمد زكي احمد بنى سويف 3. مصطفي محمود موسي علي بنى سويف 4. اشرف عبدالله الحفنى العدل الدقهلية 5. عبدالله محمد مصطفى محمد الدقهلية 6. عدوى عطا شحاته قطب اسيوط 7. اسلام كمال محمد بدادة البحيرة 8. عبداللاه حسين سالم عبداللاه سوهاج 9. القطب عبدالنبى محمد ابوجوهر الغربية 10. محمد فهيم محمد أحمد الوادى الجديد 11. مصطفى هاشم السيد هاشم سوهاج 12. عنتر بلتاجي بلتاجي رزق كفر الشيخ 13. رجائي احمد محمد الشرنوبي الغربية 14. سامى القطب السيد الفقى الغربية 15. حسن محمد حامد محمد هلال القليوبية 16. احمد سيد محمد درويش بنى سويف 17. سعد محمد سعد عيسى البحيرة 18. حسن شعبان سيد ابو بكر الفيوم 19. محمود سيد محمد جوده الفيوم 20. حسن عبدالعزيز حسن الفايدي المنوفية 21. احمد صابر محمد ابوالعلا بنى سويف 22. أكمل زكي عبدالمجيد السيد الشرقية

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