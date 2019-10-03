أخبار مصر | غدا.. قطع المياه عن عدة مناطق بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. قطع المياه عن عدة مناطق بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قطع المياه عن شرق الإسكندرية، غدًا الجمعة؛ بسبب أعمال الإحلال والتجديد، بخط مياه رئيسى 1500 مم بمنطقة المعمورة شرق الإسكندرية.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم، أن قطع المياه يشمل جزءًا من منطقة المعمورة، ويبدأ الانقطاع فى تمام الساعة الواحدة ظهرا ويستمر حتى انتهاء أعمال الصيانة، وتعود الخدمة عقب انتهاء أعمال الإحلال والتجديد، مطالبة أهالى المنطقة، بتدبير احتياجاتهم من المياه أو الاتصال على الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.