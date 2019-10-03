أخبار مصر | عاجل.. غلق كوبرى 6 أكتوبر جزئيًا لمدة يومين (المواعيد وأماكن الغلق)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. غلق كوبرى 6 أكتوبر جزئيًا لمدة يومين (المواعيد وأماكن الغلق) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلق الإدارة العامة لمرور القاهرة، كوبرى 6 أكتوبر جزئيًا لمدة يومين، بالمنطقة الواقعة من أعلى غمرة فى اتجاه مدينة نصر، مع انتشار الخدمات لمتابعة حركة السيارات.

واتخذت الإدارة العامة لمرور القاهرة، جميع الإجراءات مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة أعلى كوبرى أكتوبر فى الاتجاه القادم من أعلى ميدان رمسيس تجاه مدينة نصر فى الوصلة بين أعلى غمرة وحتى أعلى وزارة المالية والعمل بنصف الاتجاه بالتناوب.

وستكون مواعيد الأعمال من الساعة 1,00 صباح غد الجمعة الموافق 4/10/2019 حتى الساعة 12,00 منتصف ليل يوم السبت الموافق 5/10/2019 وسط تدعيم الطرق بالخدمات لحين الانتهاء منها،.