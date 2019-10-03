أخبار مصر | ندوات وسلع مخفضة.. فعاليات حزب مستقبل وطن بعدد من المحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ندوات وسلع مخفضة.. فعاليات حزب مستقبل وطن بعدد من المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقامت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، عدة منافذ بيع السلع التموينية بأسعار مخفضة، بمناطق "إمبابة وناهيا وبولاق الدكرور" فضلا عن تنظيم ورشة عمل لتدريب بعض السيدات بمدينة الحوامدية على صناعة الحرف اليدوية.

كما نظمت أمانة الحزب بمحافظة الغربية ندوة تثقيفية حول الأمن القومي، بمنطقة الاستاد بمدينة طنطا، كما افتتحت أمانة الحزب بمحافظة الشرقية، عدة منافذ لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، فضلا عن فتح منافذ لبيع السلع التموينية والأدوات المنزلية بأسعار مخفضة بمدينة الإبراهيمية.

وفي البحيرة تم تنفيذ عدة منافذ متحركة، لبيع الخضروات والسلع بأسعار مخفضة بميدان النفورة وشارع أبو عبدالله وشارع البحر.

أما كفر الشيخ، فتم تنظيم ندوة حول مخاطر حروب الجيل الرابع، على الأمن القومي المصري بمقر الحزب.

Advertisements

وفي بورسعيد، تم إقامة عدة منافذ لبيع السلع التموينية بأسعار مخفضة، بميدان علي ومسجد مريم وسوق التصنيع.

وفي محافظة الإسماعيلية تم تنظيم قافلة بيطرية لتوقيع الكشف على رؤوس الماشية وصرف الأمصال اللازمة، بالمجان بقرية أبو عطوة، فضلا عن ندوة تثقيفية لمشاركة الطبقة العمالية في الحياة السياسية.

وفي الفيوم تم تنظيم ندوة حول مخاطر أمراض السرطان، وتوزيع بعض النشرات التى تتضمن كفاية الوقاية من تلك الأمراض، وفي الوادي الجديد تم تنظيم ندوة حول أهمية التصدي للشائعات وحروب الجيل الرابع.

وفي الأقصر تم تنظيم ندوة حول أهمية دور المحليات في الحياة السياسية، وأخرى حول مخاطر حروب الجيل الرابع، وفي أسوان تم دفع المصاريف المدرسية لعدد من الطلاب غير القادرين بكوم امبو.