تعرف على مشروعات سوهاج وقنا ضمن برنامج تنمية الصعيد بتكلفة 500 مليون دولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التنمية المحلية، العمل فى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج والممول جزئياً من البنك الدولى بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها 457 مليون دولار. ونفذ مشروع التنمية المحلية فى سوهاج وقنا، عدة مشروعات على النحو التالى: أولا: مشروعات تم تنفيذها فى محافظة قنا

استكمال مشروعات الصرف الصحي بمدينتي قفط ونقادة "شبكات ومحطات رفع ومحطة معالجة ". استكمال مشروع الصرف الصحي بقري شمال قنا. إنشاء خط مياه لربط شبكات الشعاينة بنجع حمادي بشبكة مياه محطة فاو بمركز دشنا. إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بقرى مركزى أبوتشت وفرشوط. تطوير المراكز التكنولوجية بقنا ودشنا وتطوير كورنيش النيل بدشنا . أولا: مشروعات تم تنفيذها فى محافظة قنا ثانيًا: مشروعات تم تنفيذها فى محافظة سوهاج

استكمال الصرف الصحي لقرية القراقرة والقيصان توصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة في مركزي المنشأة ودار السلام تنفيذ محطة مياه سعد السعود. رصف طريق أسيوط سوهاج، وطريق العوامر المنطقة الصناعية غرب جرجا طريق المطار. إنشاء وتطوير منطقة آثار مقابر الحواويش بأخميم . تطوير المراكز التكنولوجية بسوهاج ودار السلام. تغطية عدد من الترع ومنها ترعة عزبة الحيط الجديدة بالعرامر والمسقي المحاور بطول 3 كيلو متر والترعة الرئيسية. توسعة مدخل طهطا الشمالي عند كوبري طهطا الجديد وتطوير مستشفى حميات البلينا . ثانيًا: مشروعات تم تنفيذها فى محافظة سوهاج

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