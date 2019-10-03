شكرا لقرائتكم خبر عن مى عبد الحميد: قريبًا الكشف عن تفاصيل الإعلان الـ12 من الإسكان الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى والإسكان الاجتماعى، إن الشروط العامة فى الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى بحق التمليك تتمثل فى أن يتراوح السن بين 21 إلى 50 عاماً، لافتة إلى أنه ورد طلبات كثيرة من بعض الجمعيات الأهلية بشأن وجود أيتام يتم كفالتهم من قبل هذه الجمعيات وهم فى حاجة إلى توفير مسكن لهم، ولكن السن يكون تحت الـ21 عاماً، مشيرة إلى أنه تم تقديم طلب إلى مجلس الوزراء من إعفاء الأيتام تحت السن المحدد من نزلاء الجمعيات الأهلية من أجل تخصيصها لهم.

وأضافت مى عبد الحميد، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى سى"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، عبر قناة "دى أم سى"، أنه من الشروط العامة للحصول على الوحدات أن يكون مصرى الجنسية وأن لا يتجاوز دخل الزوج والزوجة مبلغ الـ5 آلاف و700 جنيه، وفى حال الأعزب لا يتجاوز دخله 4 آلاف و250 جنيهاً، وتابعت:"هذه هى الشروط التى كانت فى الإعلان الأخير.. وأن شاء الله سيكون الطرح القادم بنفس الشروط فى السن ومستوى الدخل..ويمكن قدام شوية نعيد النظر فى مستوى الدخل".

وأشارت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى والإسكان الاجتماعى، إلى أنه فى حال حصول الزوج على وحدة سكنية لا يحق للزوجة الحصول على أخرى، وتابعت:"كون الوحدة للأسرة المكونة من الزوج والزوجة.. وفى حال الكشف ووجود سبق استفادة لن يحصل العميل على وحدة"، لافتة إلى أنه قريباً سيتم الإعلان عن تفاصيل المرحلة المقبلة فى الإعلام الـ12من وحدات الإسكان الاجتماعى بعد العرض على مجلس الوزراء.