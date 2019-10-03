شكرا لقرائتكم خبر عن حملات بيطرية مكثفة على مراكز بيع الأدوية واللقاحات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت وزارة الزراعة، ممثلة فى27 مديرية بيطرية، شن حملاتها المكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات، للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التى تحددها الجهات المختصة.

وقال تقرير الخدمات البيطرية، إن مديريات الطب البيطرى بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، تقوم بإرسال تقرير يومى عن عمل الحملات المرورية والتفتيش على مركز بيع وتداول الأدوية واللقاحات فى المحافظات، لضبط المخالفين، وببيع اللقاحات بدون ترخيص، وضبط الأدوية منتهية الصلاحية والمحظورة أو مجهولة المصدر.

وأضاف التقرير، أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية، للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص ومعايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة، والقيام بتقييم اللقاحات وكفائتها فى الحقل سنويًا بناء على نتائج المتابعة والرقابة خاصة فى المحافظات التى تشتهر بالإنتاج الحيوانى.