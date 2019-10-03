"التضامن" تكرم فريق كرة القدم الحاصل على كأس البطولة الدولية للأولمبياد الخاص غدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة التضامن الاجتماعىّ غدا الخميس، حفل لتكريم فريق كرة القدم الحاصل على الميدالية الذهبية وكأس البطولة الدولية للأولمبياد الخاص. كان منتخب مصر للأولمبياد الخاص لكرة القدم قد تمكن من تحقيق الفوز على منتخب النمسا فى المباراة النهائية التى جمعتهما لتحديد المراكز الأول والثانى فى بطولة الأولمبياد الخاص الدولية لكرة القدم، واستطاع المنتخب المصرى تحقيق الفوز وظهر المنتخب المصرى بشكل قوى للغاية فى المباراة وتمكن لاعبو الفراعنة من تحقيق الفوز على نظيره النمساوى .

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