خلال احتفاله باليوم الوطنى.. سفير ألمانيا يشيد بالتعاون بين القاهرة وبرلين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت سفارة ألمانيا فى القاهرة باليوم الوطنى الألمانى، والذى قدم فيه السفير الجديد سيريل جان نون أولى كلماته منذ وصوله مصر لتسلم مهامه فى أغسطس الماضى. وخلال الاحتفال الذى حضره عدد من سفراء الدول الأجنبية فى مصر ومسئولين من الحكومة المصرية والألمانية، مساء الأربعاء، اشاد السفير نون بالتعاون القوى بين مصر وألمانيا مشيرا بالقول "يربط بين البلدين عدة جسور وشراكات". Advertisements

جانب من حفل السفارة الألمانية وأشار السفير إلى الاحتفال أيضا بمرور 40 عاما على قيام التوأمه بين القاهرة وشريكتيها الألمانيتين، مدينة فرانكفورت على نهر الماين ومدينة شتوتجارت. وشارك فى الاحتفال من الجانب المصرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ومن الجانب الألمانى الدكتور شاير، نائب عمدة شتوتجارت، والدكتور لوتس ريتيج، عضو مجلس مدينة فرانكفورت.

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