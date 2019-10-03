شكرا لقرائتكم خبر عن 7 حالات تفقد الأم فيها حضانة طفلها.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل الكثير من المواطنين، عن حالات سقوط الحضانة عن الأم، ونوضح فى النقاط التالية أهم الحالات التى تفقد فيها الأم حضانتها لطفلها.
1- اتهام الحاضنة بحكم قضائي نهائي في قضايا تمس الشرف، وأن يكون الحكم نهائياً واجب النفاذ.
2- زواج الأم برجل أخر، بتقديم ما يفيد ذلك للمحكمة.
3- امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير لثلاث مرات متتالية.
4-في حالة إهمال الحاضنة في تربية الصغير وعدم أمانتها، بشكل يضر مصلحة الطفل.
5-أن تكون الحاضنة مريضة بمرض عضوي أو نفسي يمنعها من تربية أطفالها، وهنا يجب تقديم تقرير طبي رسمي ومناظرة الحاضنة فعليا للتأكد من حالاتها وعرضها علي اللجنه الطبية المختصة بتقرير حالاتها.
6-إنتقال الأم للعيش والإقامة الدائمة ببلد بعيدة عن البلد التى يقيم فيها الأب (ولى الطفل)، أو عدم مطالبتها بحضانة الطفل لمدة تزيد عن ٦ شهور دون عذر.
7-بلوغ الصغير السن القانوني وهو 15 سنة، وعندها يخير الطفل أمام القاضي في البقاء مع والده أو والدته.
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