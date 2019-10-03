شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة التأمين الصحى تكشف عن الفئات المعفية من اشتراكات الخدمة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محسن جورج مستشار الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن هدف المنظومة الجديدة للتأمين هو رفع تكلفة العلاج عن 100 مليون مواطن.

وقال خلال حواره مع خالد أبو بكر، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على شاشة "الحياة"، أن كلمة "شامل" تشمل 3 أبعاد وهم البعد المالي ويعنى الإنفاق المادي، وبُعد المواطنين المقدمة لهم الخدمة، وبُعد الخدمات الصحية.

وأضاف أنه من ضمن غير القادرين هما فاقدى الرعاية الاجتماعية، وذوي الإعاقة، صاحب الدخل غير القادر على احتياجات أسرته نظرًا لكبر عدد الأفراد وقلة الدخل الشهرى، والمتعطلين عن العمل بشروط.

وأكد أن الدولة تقدم لهذه الفئات الـ6 خدمة رفع أعباء التأمين الصحي عليهم بالكامل من الاشتراك والمساهمات عند تلقى الخدمة، مضيفًا :"معفيين من الاشتراك ومساهمات عند تلقى الخدمة ولو مريض سرطان وتكلفة علاجه مليون جنيه، الدولة هتتحمل جميع المصاريف".

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وأشار إلى أن وزارتي المالية والتضامن والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وضعوا معاييرًا لفئة غير القادرين بأنهم 6 أنواع، وهم جميع المستفيدين من تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، والمتعطلين عن العمل ولا يملكون دخل، ويتم إثبات ذلك من خلال التقديم وإجراء بحث اجتماعي.

وقال الدكتور محسن جورج، إن قيمة الاشتراك في التأمين الصحي، 5% من الدخل الشهري للمواطن، بواقع 1% على العامل و4% على صاحب العمل بحد أدنى 50 جنيهًا على الأخير.

وأضاف أن الفئات التي سيتم تحصيل الاشتراك منها هم 3 فئات، العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال الخاص، مشيرًا إلى أن فئة المعاشات سيتم خصم 2% من قيمة المعاش الشهري.