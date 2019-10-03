شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خريطة دوائر محكمة استئناف القاهرة للعام القضائى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، توزيع الدوائر وتشكيلها، وحصل الخليج 365 على خريطة هذه الدوائر.

وينعقد بمقر دار القضاء العالى عددا من الدوائر هى الدوائر المدنية، دوائر التعويضات، دوائر العمال، دوائر الإيجارات، دوائر إيجارات جيزة، دوائر التجارى، دوائر طلبات رجال القضاء ، دوائر الضرائب، دوائر شئون الأسرة جيزة، دوائر طعون نقض الجنح.

أما مأمورية شمال القاهرة، وتنعقد بها دوائر ، الدوائر المدنية، دوائر العمال، دوائر التعويضات، دوائر التجارى، دوائر الإيجارات.

ومأمورية الجيزة وتضم دوائر، الدوائر المدنبة، دوائر الإيجارات، دوائر التجارى، دوائر العمال، دوائر التعويضات.

مأمورية ٦ اكتوبر ، وتضم دائرة مدنى اكتوبر، دوائر شئون الأسرة أكتوبر.

ومأمورية القاهرة الجديدة، وتضم دوائر شئون الأسرة.

أما عن الدوائر الجنائية، تشمل جنوب ( مأمورية القاهرة الجديدة) ، وشمال ( مأمورية شمال القاهرة، ومحكمة عابدين ) ، والجيزة ( ربيع الجيزي، وزينهم ، وقولت الأمن).

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وعقدت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار بدرى عبد الفتاح جمعيتها العمومية العادية السبت الماضى، حيث وافقت على توزيع العمل بالدوائر.