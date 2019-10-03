إزاى تتصرف لو أجبرت بالتوقيع على إيصالات أمانة تحت التهديد.. بالقانون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وراء كل خلاف مالى جريمة، ومن بين الجرائم التى تخلقها الخلافات المالية، جريمة الخطف والتهديد والإجبار على توقيع إيصالات أمانة. ويقدم خبراء القانون، وصايا قانونية لكيفية التصرف فى حالة أجبرت التوقيع على إيصالات أمانة. توجه إلي قسم الشرطة التابع للواقعة وقت حدوثها وحرر محضر. سرد كافة تفاصيل الواقعة للمسؤل عن كتابة المحضر. Advertisements وقع على أقوالك وقدم صور مستندات لإرفاقها بالمحضر بعد الإطلاع على الأصل. أحصل على رقم المحضر لمتابعته فى النيابة العامة. يتم إحالة القضية إلى المحكمة وتحديد جلسة بنظرها.

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