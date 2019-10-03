شكرا لقرائتكم خبر عن سماع دوى انفجار من المنطقة الخضراء فى العاصمة العراقية بغداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة رويترز للأنباء، أن دوى انفجار تم سماعه من المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في العاصمة العراقية بغداد.
وأوضحت وكالة الأنباء الأمريكية، أن سبب الانفجار غير واضح حتى الآن.
علن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الأربعاء حظر التجول في بغداد اعتبارا من الخامسة من صباح غد الخميس حتى إشعار آخر.
وتشهد المدن والبلدات العراقية تحشيدًا وتحركات يقودها شبان عراقيين احتجاجا على الأوضاع المتردية التى تعيشها البلاد خلال السنوات الأخيرة، مطالبين بإصلاحات اقتصادية وتنموية وتوفير فرص عمل للشباب العاطل.
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