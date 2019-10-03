10 أرقام مرتبطة بمحاكمة هشام عشماوى وآخرين بـ"أنصار بيت المقدس"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشكت محكمة جنايات القاهرة، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة هشام عشماوى وآخرين من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لاتهامهم بارتكاب جرائم تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، بعد مد أجل النطق بالحكم فى الدعوى لجلسة 1 ديسمبر المقبل، وتوجد أرقام هامة مرتبطة بالدعوى. 1 ـ الرقم "117"، ويشير لعدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى الدعوى. 2 ـ الرقم "208"، ويشير لعدد المتهمين فى القضية والوارد أسمائهم بأمر الإحالة. 3ـ الرقم "140"، ويشير لعدد المتهمين الحضور والمقبوض عليهم فى القضية. 4ـ الرقم "22"، ويشير لعدد المتهمين المتوفين. 5ـ ـ الرقم "117"، ويشير لعدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى الدعوى. 6 ـ الرقم "46"، ويشير لعدد المتهمين الهاربين فى الدعوى. Advertisements 7ـ الرقم "28"، لدائرة الإرهاب التى تنظر الدعوى، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين. 8 ـ "834"، ويشير لعدد شهود الإثبات الوارد أسمائهم بأمر الإحالة. 9 ـ الرقم "10"، ويشير لعدد قيادات التنظيم وأبرزهم مؤسس التنظيم توفيق فريج وهشام عشماوى 10 ـ الرقم "54"، ويشير لعدد الجرائم التى ارتكبها المتهمين فى القضية، ولعل أبرزها اغتيال المقدم محمد مبروك، وتفجير مبنى مديرية أمن القاهرة.

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