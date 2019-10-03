شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول رد لمصطفى أبو تورتة:"عيد ميلاد خالى وكان لازم أدخل عليه بحاجة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعى اليوم بنشر فتاة قصة عن خطيبها الذى تركها فجأة هو وأسرته فى قاعة الحفلات دون إتمام الخطبة زاعمًا أن خاله مريض، واتهمته وأهله بسرقة عدد من "تورت" الحفل قبل المغادرة. رد الشاب مصطفى فى مقطع فيديو،" بالنسبة للناس اللي بتقول مصطفى خد التورتة وقلب.. أنا مقلبتش ده مبدئياً موضوع الذهب أنا رجعتهم أناكنت جايب الجرام بـ625 جنيه، وغلى بقى سعره 775كانت مصلحة بنت حرام. Advertisements وعن شهرته مصطفى أبو تورتة على مواقع التواصل الإجتماعى تابع،" أنا مش كده ده كان عيد ميلاد خاليومجاش الفرح وكان لازم أدخل عليه بحاجة عشان الناس اللي بتتريق وفرحانه بمصطفى أبو تورتة.. أنت لو جاتلك مصلحة الدهب دي لازم تبيع أى حد".

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