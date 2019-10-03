شاهد.. إعلام الجماعة الإرهابية يستخدم أطفال المدارس لفبركة مظاهرات إخوانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى تهتم الدولة المصلاية ببناء الطالب والطفل عبر نظام تربوى سليم، لم تخجل الجماعة الإرهابية من مواصلة مسلسل الكذب باستخدام الأطفال فى صناعة مظاهرات إخوانية مفبركة. إعلام الجماعة الإرهابية يستخدم أطفال المدارس في صناعة مظاهرات إخوانية مفبركة#eXtranews pic.twitter.com/hjWzJdDwY7 وعرضت فضائية "اكسترا نيوز"، فيديو يكشف استغلال إعلام الجماعة الإرهابية أطفال المدارس فى المنيا، فى صناعة مظاهرات إخوانية مفبركة، وكشفت كيف تبث القنوات الإرهابية سمومها من الخارج، بتزييف الوعى، ونشر الأكاذيب والفيديوهات المفبركة. Advertisements وكانت قناة الشرق الإرهابية أذاعت فيديو آخر مفبرك لخروج تلاميذ من إحدى المدارس فى مركز العياط بالجيزة، ويستطيع المشاهد من الوهلة الأولى اكتشاف تركيب صوت الهتافات المناهضة للرئيس السيسى.

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