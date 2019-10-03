شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة لمياه الشرب: إنتاج المياه النقية ارتفع لـ 30 مليون متر مكعب يوميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء المهندس حسن عبد الغنى، المتحدث الرسمى للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن نسبة التغطية الكلية للصرف الصحى على مستوى الجمهورية كانت 50% عام 2014 ووصلت العام الجارى لـ 59.7 ، منقسمة لـ 94% فى الحضر و 34% فى الريف والقرى.

وقال عبد الغنى، خلال حواره ببرنامج "مسئول و90 مليون" مع الإعلامية شيرين الدسوقى، المذاع على شبكة الإذاعات الإقليمية، إن الدولة تسعى لإنجاز العديد من المشروعات فى تحلية مياه البحر فى المناطق الساحلية، بما يوفر الكثير فى عميلة نقل المياه.

وأوضح أن الدولة ضخت أموال واستثمارات كبيرة جدًا لإنتاج مياه نقية، مضيفًا:" إنتاج المياه النقية عام 2014 كان 25.4 مليون م مكعب يوميًا فى أطوال 148 ألف كيلو م، ووصلت هذه النسبة لـ 30.1 مليون م مكعب يوميًا، تمتد بأطوال شبكات 163 ألف كيلو متر".

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