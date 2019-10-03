شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل شيخ يهدى المصريين أغنية "أنا بعشقك يا مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المستشار تركى آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، فيديو أغنية "أنا بعشقك يا مصر"، من كلماته وغناء الهضبة عمرو دياب، عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك". https://www.facebook.com/watch/?v=764344224004730 وقال رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، إن هذه الأغنية يهديها إلى شعب مصر الحبيب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركى آل شيخ يهدى المصريين أغنية "أنا بعشقك يا مصر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.