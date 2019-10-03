شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة 100 مليون صحة تكشف مخاطر الإصابة بالسمنة وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مبادرة 100 مليون صحة، أن السمنة من المشاكل المرضية التى تهدد الصحة العامة للإنسان، مؤكدة أن السمنة تعرض الجسم للإصابة بالأمراض المزمنة زي السكري والضغط والقلب.

وأضافت مبادرة 100 مليون صحة، أنه يجب حماية الجسم من السمنه من خلال تناول غذاء صحى مع ممارسة الرياضة ومراقبة الوزن بصفة مستمرة، موضحة: أن السمنة تؤثر على جودة الحياة وتابعت : السمنة تسلب الإكتئاب والإعاقة والمشاكل الجنسية والعزلة الاجتماعية وتدنى الأداء العملى .

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يشار إلى أن مبادرة 100 مليون صحة مستمرة فى العمل حتى أخر 2019 فى أكثر من 300 نقطة بالجمهورية .



