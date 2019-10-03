أخبار مصر | ممتع وجميل.. طقس الخميس ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ممتع وجميل.. طقس الخميس ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار متابعة بوابة الخليج 365، لحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر، خلال الفترة الحالية، نظرا للارتفاع والانخفاض المفاجئ في حالة الطقس ودرجات الحرارة، تنشر طقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس.

حيث يسود اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على المتوسط جنوبية غربية، وعلى البحر الأحمر شمالية غربية.

وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، كالتالي:

الصغرى العظمى

القاهرة 22 34

شبين الكوم 22 34

طنطا 21 33

دمنهور 19 32

الإسكندرية 18 33

بلطيم 18 32

مطروح 19 31

السلوم 19 32

سيوة 20 33

بورسعيد 23 31

دمياط 23 30

الزقازيق 20 34

الاسماعيلية 19 34

السويس 21 33

العريش 20 30

رفح 20 30

رأس سدر 22 34

نخل 15 32

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نويبع 26 33

طابا 23 30

كاترين 15 28

الطور 22 33

شرم الشيخ 26 34

الغردقة 23 35

مرسى علم 25 32

الفيوم 22 34

بنى سويف 21 34

المنيا 18 35

أسيوط 19 35

سوهاج 20 35

قنا 21 36

الأقصر 21 38

أسوان 22 40

أبوسمبل 23 39

الوادى الجديد 18 37

شلاتين 26 35

ابو رماد 25 35

حلايب 27 32

رأس حدربة 27 31

وقال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك استقرار في الأحوال الجوية منذ بداية الأسبوع الجاري، متوقعًا أن نشهد ارتفاع في درجات الحرارة من درجة إلى درجتين على كافة أنحاء الجمهورية بما لا يعيق ممارسة كافة الأنشطة الحياتية، مشددًا على أن السواحل الشمالية وجنوب سيناء جاهزين لاستقبال المواطنين في إجازة نهاية الأسبوع "الويك إند"، والأجواء مواتية جدًا للاستمتاع بها.

وأضاف "عطا"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر المذاع على فضائية مصر الأولى، الأربعاء، أن هناك ارتفاع نسبي في نسبة الرطوبة مما يؤدي لظهور الشبورة المائية الكثيفة خاصة علي السواحل الشمالية والقاهرة والدلتا على الطرق القريبة من المسطحات المائية والأراضي الزراعية.

وناشد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قائدي السيارات بتوخي الحذر الشديد أثناء القيادة في الشبورة المائية، لافتا إلى أن حالة البحرين الأبيض والمتوسط مواتية جدًا لممارسة كافة الأنشطة البحرية، موضحًا أن ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط يصل من متر إلى متر ونصف، وفي البحر الأحمر يصل ارتفاع الأمواج من متر ونصف إلى مترين، مما يؤكد استقرار الأحوال الجوية بنسب كبيرة.

ومن الجدير أن هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت في بيان لها، عن حالة طقس اليوم الأربعاء، موضحة أن الطقس مائل للحرارة على شمال البلاد، حتى القاهرة وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف في بداية الليل، مائل للبرودة في آخره.