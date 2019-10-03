شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الإسكندرية»: مواجهة «الإرهابيين الخوارج» جهاد في سبيل الله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية ٥٥ أمسية دينية بجميع الإدارات الـ11 بواقع 5 أمسيات بكل إدارة مساء أمس تحت عنوان «الشهداء رمز الفداء».

قال الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة إن الجهاد في سبيل الله عز وجل أعظم درجات الدين كما قال النبى صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضى الله «وذروة سنامه (يعنى الإسلام) الجهاد في سبيل الله» ولما كان للجهاد في سبيل الله عز وجل هذه المنزلة العظيمة والمكانة الرفيعة جعل الله عز وجل لأهله ما لم يجعله لغيرهم من الأجر أحياء كانوا أو أمواتا فقد حرم أجساد المرابطين في سبيله على النار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «عينان لن تمسهما النار عين بكت من خشيت الله وعين باتت تحرس في سبيل الله».

وأضاف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل ليلة تمر على المرابطين وهم يذودون عن أوطانهم ودينهم خير من ليلة القدر فقال صلى الله عليه وسلم «ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر؟ حارس الحرس في أرض خوف لعله ألا يرجع إلى أهله» وقال صلى الله عليه وسلم «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها» ثم جعل لهم من عظيم الأجر وجزيل الثواب عند موتهم ما لم يجعله لغيرهم فقال تعالى «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموتا بل أحياء عند ربهم يرزقون» وقد أخبر النبى صلى الله عليه وسلم بجزء مما للشهيد عند ربه عظيم المنزلة ورفعة المكانة فقال «إن للشهيد عند الله سبع خصال: يُغفر له في أول دفعة، ويُرى مقعده من الجنة، ويجار من فتنة القبر، ويأمن يوم الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين، ويشفع في سبعين من أقاربه».

وأوضح أن الجهاد الحقيقى هو ما تقوم به الدولة ضد من سماهم «الخوارج» وأذنابهم لتطهير البلاد من شرهم أما ما يفعله الإرهابيون الخوارج فهو من الجهاد في سبيل الشيطان ومن الإفساد في الأرض وليس من دين الله في شىء.

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واختتم: «نسأل الله أن يكف شر الخوارج عن بلادنا، وأن يحفظ البلاد والعباد وأن يجعل مصر آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان وأن يجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يحفظ جيشها وشرطتها ورجال أمنها من كل مكروه».

من ناحية أخرى، أعلنت مديريتا الأوقاف والشباب والرياضة في الإسكندرية الخطة الدعوية لشهر أكتوبر الجارى لتفعيل مبادرتى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والتى تستهدف حماية شباب الأمة تحت عنوان «القيم الأخلاقية والوطنية».

وعقد الشيخ حسن عبدالبصير، مدير عام الدعوة في مديرية الأوقاف بالمحافظة اجتماعاً ضم الشيخ يحيى عبدالحميد، مدير الثقافة ومحمد مسعود مدير عام الشباب ومديرى أفرع مراكز الشباب بمقر مديرية الشباب والرياضة لمناقشة خطة شهر أكتوبر لتفعيل مبادرة الوزيرين بالتعاون بين الأوقاف والشباب والرياضة.

وقال «عبدالبصير» إن الهدف من الخطة الدعوية الشهرية خلال أكتوبر هو العمل على تحصين وحماية الشباب من خلال الحديث عن بناء الشخصية الوطنية والتركيز على ثقافة الحوار وحماية واحترام دور العبادة ومواجهة النفس الطائفى وحماية النسيج الوطنى ومواجهة الانحلال والإلحاد مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على عقد ندوات شهر أكتوبر بـ12 مركزا شبابيا على مستوى الإسكندرية فضلا عن تنفيذ الصالون الثقافى لنشر الأفكار الصحيحة ومنع انتشار الأفكار الهدامة بمقر الشباب والرياضة.

وأشارإلى أنه سيتم إعلان الخطط الشهرية حتى إبريل المقبل.

وقال محمد مسعود، مدير عام الشباب في مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة إن المراكز الـ12 التي سيتم عقد ندوات دينية وتثقيفية لتوعية الشباب بها هي الناصرية والجزائر وأحمد عرابى والعامرية وأبوسمبل والسيوف وأبيس 2 والحرمين والعمراوى وطوسون والأنفوشى وكرموز حيث يجرى عقد ندوة دينية عقب صلاة المغرب في المراكز المخصصة وفقا لخطة التوعية الدينية بين المديريتين.