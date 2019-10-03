شكرا لقرائتكم خبر عن «العصار» يشهد توقيع مذكرة مع شركة كويتية لـ«نقل تكنولوجيا المدن الذكية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة «مياسك» للمدن الذكية والتجارة العامة الكويتية للتعاون في مجال نقل تكنولوجيا تصنيع أنظمة المدن الذكية.

وتختص المذكرة بوضع الشروط والأحكام التي بموجبها يتعاون الطرفان لتنفيذ عدد من مجالات التعاون المشترك لتصنيع أنظمة (المدن الذكية الآمنة وقطاعاتها من الجيل الخامس، والتحول الرقمى والسلامة والأمن، والبنية التحتية، والتصنيع الذكى)، من خلال قيام الطرفين بالاشتراك في إعداد عرض يلبى متطلبات التكنولوجيا الأمنية والسلامة للمدن الذكية المزمع إنشاؤها في مصر خلال الفترة المقبلة.

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يأتى توقيع مذكرة التفاهم مع شركة «مياسك» الكويتية في اتجاه الدولة إلى التحول للمجتمع الرقمى وإقامة المدن الذكية التي تحقق زيادة في استثمار رأس المال البشرى والبنية التحتية، حيث تعتمد هذه المدن على التنمية الاقتصادية المستدامة والإدارة الحكيمة للموارد الطبيعية لتحسين حياة المواطنين، كما يأتى التعاون المشترك بين الجانبين في ضوء التغيير الإيجابى الذي يشهده مناخ الاستثمار بمصر في الفترة الحالية وارتفاع معدل التنمية، إلى جانب توقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف الدول، وثبات وتوحيد سعر الصرف للعملات الأجنبية، وتوفير بنية تحتية وشبكة طرق وكبارى ممتدة على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية، الشيخ عبدالمحسن البابطين، أن «مياسك» للمدن الذكية والتجارة العامة هي شركة متخصصة في مجال نقل تكنولوجيا المدن الذكية والحلول الأمنية المتطورة، مؤكداً اهتمام شركته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، نظراً لما يتوفر بشركاتها ووحداتها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية، بالإضافة إلى مشاركتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية، إلى جانب دورها في دعم ورعاية تطوير البنية التحتية وتنمية المدن الذكية بمصر، مشيداً باعتزام الحكومة المصرية إنشاء عدد من المدن الجديدة الذكية التي تعد خطوة مهمة تفتح بها مصر أبواب ما يعرف بعالم الاقتصاد الذكى وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة بمفهومها الشامل، لافتاً إلى أن هذه المدن تحتاج إلى بنية تحتية للاتصالات مستقرة وآمنة وموثوق بها وقابلة للتشغيل البينى.

وأشار «البابطين» إلى أن التعاون بين «مياسك» ووزارة الإنتاج الحربى سيقوم على نقل التكنولوجيا الخاصة بتأمين المدن الذكية داخل شركات ووحدات الإنتاج الحربى العاملة في هذا المجال، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة وتحقيق المصلحة المشتركة للطرفين، وبموجب المذكرة التي تم توقيعها سيقوم مسؤولو الجانبين بالاجتماع بشكل دورى لمتابعة الموقف التنفيذى للتعاون المشترك لضمان تحقيق أهدافه المنشودة.

وعلى هامش التوقيع، قام مسؤولو شركتى مياسك الكويتية وإيفيدا الأمريكية- إحدى الشركات المتعاونة مع مجموعة «البابطين»- بعرض أسلوب التعاون وتعميق التصنيع.