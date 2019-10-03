شكرا لقرائتكم خبر عن شركات الحديد تعلن تخفيض أسعارها خلال أكتوبر الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركات حديد التسليح؛ تخفيض أسعار البيع للمستهلكين خلال شهر أكتوبر، وخفضت مجموعة عز أمس 600 جنيه لتسجل 11290 تسليم أرض المصنع، وخفض اللفائف 1000 جنيه لتسجل 10890 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع، كما خفضت شركة السويس للصلب الأسعار من 11750 إلى 11200 جنيه للطن، فيما أعلنت شركة بشاى خفضًا قدره 700 جنيه للطن ليسجل 11150 بدلا من 11890 جنيهًا.

وقال أكد أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى إنخفاض سعر الحديد ومنها تراجع أسعار الخامات «البيلت والخردة»، بنحو 70 دولارا من 450 إلى 370 دولارا، وتراجع سعر الدولار الفترة الماضية، ما كان له تأثير إيجابى على انخفاض الأسعار، فضلًا عن حالة الركود التي تشهدها الأسواق، وقلة الطلب خلال الفترة الأخيرة، والتى دفعت المصانع إلى خفض الأسعار. وأضاف الزينى لـ «المصرى اليوم»، أنه من المتوقع أن تشهد أسعار الحديد انخفاضًا مع بداية الشهر المقبل بسبب ضخ مليون طن من مصنع السويس للصلب في الأسواق، ونصف مليون طن أيضًا من مصنع الشركة العربية بالعين السخنة، وهو ما سيزيد من المعروض في الأسواق وبالتالى سيكون له تأثيرًا إيجابيًا على الأسعار بالانخفاض في ظل حالة الركود الموجودة بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطنين.

وبالنسبة لأسعار الأسمنت، أكد رئيس شعبة مواد البناء، أن أسعار الأسمنت انخفضت 50 جنيهًا للطن لتتراوح أسعار الأسمنت بين 650 إلى 700 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وتصل إلى المستهلك بين 780 إلى 820 جنيهًا للطن متوقعًا مزيدًا من الانخفاض الفترة المقبلة بسبب توافر المعروض من الأسمنت في السوق وتدنى الطلب مقارنة بالمعروض في الأسواق، وأشار إلى أن استقرار أسعار الحديد والأسمنت، سينعكس فورًا على سعر المنتج النهائى للعقارات المتوسطة والاقتصادية، لأنهما يمثلان نحو نصف تكلفة الوحدة السكنية.