شكرا لقرائتكم خبر عن «الحكومة» تستعد لطرح 6 ملايين متر أراضٍٍ للصناعة خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد غازى مجدى غازى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الانتهاء من أعمال تنفيذ ورفع بيانات الأراضى على البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية، استعدادًا للإطلاق الرسمى خلال أيام، مشيرًا إلى أن حجم الأراضى المطروحة خلال المرحلة الأولى يصل إلى 2000 قطعة بمساحة إجمالية تصل إلى 6 ملايين متر فى عدة محافظات.

وقال إن الخريطة الجديدة توفر الأراضى مع النشاط المتاح لها، وسيتم التقديم عليها وإدخال المستندات المطلوبة إلكترونيًا من خلال البوابة، بما يسهم فى التيسير على المستثمرين، موضحًا أن آلية عمل الخريطة تعتمد على إغلاق الحجز على القطعة المتاحة حال وصول الطلبات عليها إلى 10 طلبات، أو بعد مرور أسبوعين على إدراجها على البوابة، بهدف إعطاء فرصة للهيئة لدراسة الملفات المقدمة، موضحا أن مدة الدراسة لن تتجاوز 90 يوما، وستكون الأولوية للتخصيص فى المنتجات التى تستهدف تعميق التصنيع المحلى والحد من فاتورة الواردات وإدخال تكنولوجيا حديثة.

وتابع رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أنه مع بدء تفعيل الخريطة سيكون لدينا طرح دائم للأراضى الصناعية المرفقة والشاغرة، وبالتالى تتوقف الهيئة تماما عن الطروحات الموسمية، مشيرًا إلى وجود مفاوضات حالية مع الجهات صاحبة الولاية، منها الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، للاتفاق على خريطة الترفيق، خلال العام المقبل، إلا أنه بشكل مبدئى ستقوم المجتمعات العمرانية بترفيق 5 ملايين متر مربع فى المناطق الصناعية بالمدن الجديدة فى برج العرب وأكتوبر الجديدة والصعيد. واستبعد غازى طرح أراض للاستثمار الصناعى بنظام الأمر المباشر، على غرار طروحات هيئة المجتمعات العمرانية، للإسراع فى توفير أراض للمستثمرين، قائلًا: «إن فتح المجال للتخصيص بالأمر المباشر، فى ظل انخفاض حجم المطروح من أراضى الصناعة المرفقة، سيفتح الباب للكثير من المشكلات».