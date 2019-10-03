شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: الشباب أصبح أكثر وعيًا بـ«العمل الحر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الشباب المصرى أصبح أكثر وعيًا وإدراكا لثقافة العمل الحر، وإنه إذا أتيحت له الفرص المناسبة للتدريب والتأهيل سيحدث طفرة في سوق العمل المصرية.

وأضاف «سعفان» أن الوزارة تعمل على توفير فرص التدريب للشباب المصرى من خلال مراكز التدريب التابعة لها في المحافظات، أو من خلال الوحدات المتنقلة التي تم إطلاق المرحلة الأولى منها في الأيام الماضية، في 4 محافظات: الفيوم، الدقهلية، سوهاج، الوادى الجديد، في إطار مبادرة «مهنتك مستقبلك»، والتى تأتى تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة».

وأعلن بدء الدورات التدريبية بالوحدات المتنقلة بالمحافظات، على مهن «الخياطة والتفصيل- السباكة- التركيبات الكهربائية»، مشيرا إلى الإقبال الشديد من قبل أبناء القرى بالمحافظات، والذى يؤكد حرص الشباب على دخول سوق العمل.

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وقال أحمد القللى، مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية، إنه تم اختيار 15 متدربة على مهنة التفصيل والخياطة، من بين 25 متقدمة، من 5 قرى بالمحافظة، مشيرا إلى أنه سيتم استكمال باقى الأسماء في الدورة الثانية.

وأوضح وليد عبدالرحمن، مدير مديرية القوى العاملة بالفيوم، أن اليوم الأول من التدريب على مهنة التفصيل والخياطة شهد تفاعلًا كبيرًا من المتدربات، ورغبة أكيدة للاستفادة من هذه الدورات لأقصى درجة.

يذكر أن وزير القوى العاملة أعلن مسبقا أن الـ3 الأوائل من كل دورة سيحصلون على ماكينة خياطة لكل متدربة، وشنطة عدة في مهن السباكة والتركيبات الكهربائية، كى يستطيع كل شاب وسيدة فتح مشروع صغير يدر عليه دخلًا يسهم في توفير حياة كريمة له ولأسرته.

وتابع: «على راغبى التدريب التوجه إلى مديريات القوى العاملة بالمحافظات المذكورة، أو مقر الوحدة المتنقلة بالقرى».