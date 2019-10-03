شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تحويل المدارس الفنية إلى «فنية عسكرية» في المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة التربية والتعليم، أمس، تطبيق بروتوكول التعاون الموقع مع قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بوزارة الدفاع لتحويل المدارس الفنية لمدارس فنية عسكرية عن طريق تدريس التربية العسكرية بالسنة الأولى «بنين» كفترة تأسيس عسكرى للطلاب لتحسين حالة انضباطهم وانتمائهم للوطن.

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ويتضمن البروتوكول أن يتم التنفيذ على عينة تشمل 27 مدرسة، بواقع مدرسة بكل محافظة للعام الجارى، ويعتمد نظام التأسيس العسكري لطلاب التعليم الفنى على تدريس مقررات ذات طبيعة عسكرية «التربية العسكرية والتربية الوطنية»، لتعلم الطلاب الانضباط والمواطنة، وتعتبر هذه المقررات مواد نجاح ورسوب.

وتعتبر مدرسة محمد صلاح الصناعية العسكرية- بسيون الفنية سابقا- بقرية نجريج في الغربية أبرز المدارس المطبق بها البروتوكول. في سياق متصل، بدأت الوزارة تحديد قائمة تشمل 105 مدارس فنية لبدء تطبيق نظام الجدارات والمناهج الجديدة للتخصصات المستحدثة، وفقا لمتطلبات سوق العمل، وتتم عملية اختيار المدارس وفقا لجاهزية المدارس والورش وتحديث المعدات بها لتلائم عملية التطوير.

وتبحث الوزارة طلبات تدريس «الصينية» كلغة ثانية بمدارس التعليم الفني، بناء على المقترحات المقدمة من رجال الصناعة بالمنطقة الصناعية الصينية بمشروعات قناة السويس الجديدة.