شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: السيسي مثل القطار يسير ولا ينظر وراءه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هاجم الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، قناة «الجزيرة» القطرية، قائلًا: «ادعت قناة الجزيرة بوجود مظاهرات في منطقة مصر الجديدة على غير الحقيقة، بالرغم من أنني كنت هناك ولم أرَ أي تظاهرات».

وقال «الفقي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، الأربعاء، إن العلاقة بين الشعبين المصري والقطري أفضل ما يكون، داعيًا الأشقاء في قطر لأن يكونوا جزءًا من المنظومة العربية.

ولفت المفكر السياسي رئيس مكبتة الإسكندرية، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مثل «القطار» يسير ولا ينظر وراءه.