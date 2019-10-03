شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير المواقع الإلكترونية لشركات التوزيع تمهيدا لإطلاق "خدمات الكهرباء الذكية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركات توزيع الكهرباء الـ9 فى تطوير وتحديث مواقعها الإلكترونية تمهيدا لاطلاق مشروع خدمات الكهرباء الذكية، التى ستنهى التعامل بين العاملين بالقطاع وبين المواطنين وسيكون التعامل إلكترونيا.

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و من المقرر أن تسمح برنامج خدمات الكهرباء الذكية للمستهلك الحصول على بيان الاستهلاك بالكامل بعد تقديم طلب فى شركة الكهرباء ، كما أنه يتيح إمكانية تركيب عداد جديد لاول مره أو بدل تالف.

كما يسمح البرنامج للمشترك من تسجيل قرءاته بشكل منتظم دون انتظار موظف شركة الكهرباء و تفادى الدخول فى شرائح مرتفعة.